Blutspendequote über Bundesdurchschnitt

Blutentnahme Was passiert eigentlich beim Blutspenden? Dem Spender werden knapp 500 Milliliter Blut abgenommen. Die Entnahme dauert durchschnittlich zehn Minuten. Danach folgt eine Ruhepause. Es ist wichtig, anschließend etwas zu essen und zu trinken.

Rückgang Während 94 Prozent der Bevölkerung das Blutspenden für sehr wichtig halten, sinkt die Anzahl der Spender kontinuierlich. In Bayern liegt die Zahl bei 5,3 Prozent - circa zwei Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Im Jahr 2018 wurden im Kreisverband Bamberg ungefähr 12 960 Konserven pro Termin gespendet. Laut Bayeri-schem Blutspendedienst ist die Beteiligung an den Spendeterminen in Bamberg sehr hoch.

Termine Von 13.30 Uhr bis 20 Uhr können Interessierte in der Bamberger Rettungszentrale des Bayerischen Roten Kreuzes im Paradiesweg 1 an folgenden Terminen Blut spenden:

Dienstag, 2. Juli 2019

Dienstag, 6. August 2019

Dienstag, 3. September 2019

Dienstag, 1. Oktober 2019 Dienstag, 5. November 2019