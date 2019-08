Maßbach 26.07.2019

Blutspenden kann Leben retten

Mitarbeiter vom Bayerischen Roten Kreuz sind am Mittwoch, 7. August, in der Mittelschule in Maßbach. Von 17.30 bis 20.30 Uhr kann hier Blut gespendet werden. Wer möchte, kann sich bei der Gelegenheit ...