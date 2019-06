Blutspenden im Landkreis

Das Rote Kreuz im Landkreis Haßberge gibt im Juli erneut die Möglichkeit zur Blutspende. Es gelten folgende Termine: Obertheres: am Mittwoch, 3. Juli, von 17 bis 20.30 Uhr in der Grund- und Mittelschule. Königsberg: am Donnerstag, 4. Juli, von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Mittelschule. Hofheim: am Montag, 8.Juli, von 16 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus. Haßfurt: am Dienstag, 9. Juli, von 15 bis 20.30 Uhr im Rot- Kreuz-Haus. Burgpreppach: am Mittwoch, 17. Juli, von 17 bis 20.30 Uhr im Sportheim des TSV. Untersteinbach: am Montag, 22. Juli, von 17 bis 20 Uhr in der Grundschule. Maroldsweisach: am Mittwoch, 24. Juli, von 17.30 bis 20 Uhr in der Mittelschule. Sand: am Freitag, 26.Juli, von 17 bis 20.30 Uhr in der Schule. Aidhausen: am Dienstag, 30. Juli, von 18 bis 20.30 Uhr in der Grundschule. red