Blutspenden im Landkreis

Der Sommer kommt nach Bayern und mit ihm für viele die langersehnte, wohlverdiente Urlaubszeit. Für den Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes beginnt allerdings mit der Entspannung die Anspannung. Erfahrungsgemäß sinkt das Spendenaufkommen während der heißen Jahreszeit spürbar. Deshalb bietet das Rote Kreuz im Landkreis Haßberge auch im Juni die Möglichkeit zur Blutspende. Es gelten folgende Termine für den nächsten Monat: Ebern: am Freitag, 7. Juni, von 16 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus. Haßfurt: am Dienstag, 11. Juni, von 15 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus. Hofheim: am Montag, 17. Juni, von 16 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus. red