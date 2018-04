Blutspendedienst kommt im Mai wieder in den Landkreis

Eine besondere Zeit jagt die nächste: Nach Ostern mit Grippe folgt Pfingsten und damit die Ferienzeit. Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) hat dieser Tage viel zu tun, um genügend Spender zu motivieren und ein ausreichendes Blutspendeaufkommen zu generieren. Die treuen Spender zu halten, ist genauso wichtig, wie neue potenzielle Spender zu gewinnen. Im Landkreis Haßberge gelingt beides üblicherweise ganz gut, denn seit Jahren steht der Landkreis an der Spitze des Blutspendeaufkommens in Bayern, wenn man den Anteil auf die einzelnen Bürger berechnet. Im Kreis bietet das Rote Kreuz im Mai sieben Mal Blutspenden an:

Untermerzbach: am Montag, 7. Mai, von 17 bis 21 Uhr im Feuerwehrhaus.

Haßfurt: am Dienstag, 8. Mai, von 15 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus in der Industriestraße in Haßfurt.

Hofheim: am Montag, 14. Mai, von 16 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus.

Zeil: am Mittwoch, 16. Mai, von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Mittelschule.

Ebelsbach: am Donnerstag, 17. Mai, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Bürgersaal.

Eltmann: am Mittwoch, 23. Mai, von 16 bis 20 Uhr in der Stadthalle.

Aidhausen: am Dienstag, 29. Mai, von 18 bis 20.30 Uhr in der Grundschule.