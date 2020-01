Hammelburg 18.12.2019

Termin

Blutspende

Der Blutspendedienst vom Bayerischen Roten Kreuz ist am Donnerstag, 16. Januar, von 16 bis 19.30 Uhr im Rotkreuzhaus in Hammelburg vor Ort. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit zur Blutspende. sek