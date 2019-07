Gremsdorf vor 15 Stunden

Blutprobe soll den Verdacht bestätigen

Bei der Kontrolle eines 25-jährigen Autofahrers am Samstagmorgen in Gremsdorf hat dieser drogentypische Merkmale an den Tag gelegt. Ein Drogenvortest lässt den Konsum von THC vermuten. Sollte die durc...