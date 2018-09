Blutentnahme und Fahrverbot

Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei am Freitagmorgen wurde in der Würzburger Straße ein 30-jähriger Pkw-Fahrer auf die Einnahme von Betäubungsmitteln überprüft. Der Fahrer wies drogentypische Ausfallerscheinungen auf, er gab jedoch an, dass er lediglich passiv bei seinen Freunden mitgeraucht hätte. Es wurde eine freiwillige Blutentnahme durchgeführt. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Fahrverbot von 24 Stunden ausgesprochen. pol