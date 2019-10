Bad Kissingen 27.09.2019

Blut spenden und Leben retten

Ein Blutspendetermin findet in Bad Kissingen am Freitag, 11. Oktober, statt. Von 15.30 bis 19.30 Uhr sind die Mitarbeiter des Blutspendedienstes im Rotkreuzhaus in der Hartmannstraße 25 vor Ort. sek