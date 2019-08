In Bayern werden täglich 2000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. Die Möglichkeit zur Blutspende besteht am Donnerstag, 12. September, 17.30 bis 20.30 Uhr, in der Henneberg-Sporthalle in Steinach. sek