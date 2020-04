Blut spenden im April

Aktuell ist Blutspenden so wichtig wie noch nie. Im Landkreis Kronach finden im April folgende Blutspendetermine statt: Freitag, 3. April, in Wallenfels in der Grundschule von 7 bis 20 Uhr; am Mittwoch, 8. April, in Küps in der Turn- und Festhalle, Am Hirtengraben 7, von 16 bis 20 Uhr und am Freitag, 24. April, in Stockheim in der Grundschule von 16.30 bis 20 Uhr. Um die Sicherheit zu garantieren, wurden die Hygienemaßnahmen anpasst. Bereits im Eingangsbereich werden diverse Screeningmaßnahmen durchgeführt, um eine mögliche Infektion auszuschließen. Erstspender sind gerade jetzt besonders willkommen. Es wird weiterhin für das leibliche Wohl gesorgt indem für jeden Spender ein "To-go-Essenspaket" zur Verfügung gestellt wird. Bei Bedarf kann das Essen auch vor Ort zu sich genommen werden. red