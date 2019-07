Blut spenden am Freitag in Weismain

Das Institut für Blutspende und Transfusionsmedizin aus Suhl bietet in enger Zusammenarbeit mit "Helfende Franken gGmbH" Weismain am Freitag, 12. Juli, von 16.30 bis etwa 19.30 Uhr wieder einen Blutspendetermin im katholischen Pfarrzentrum, Häfnergasse 4 (Hinter dem Kolpinghaus) an.

Alle Bürger zwischen 18 und 70 Jahren sind eingeladen, Gutes zu tun und sich anschließend bei Kaffee und Kuchen, Wurstbrötchen, Käsebrötchen, Obst versorgen zu lassen. Es muss lediglich der Personalausweis und - sofern schon vorhanden - der Blutspendeausweis mitgebracht werden.

Spenden angerechnet

Jeder Blutspender erhält vom Blutspendedienst noch eine Aufmerksamkeit, auch für jeden von ihm geworbenen Neuspender. Blutspenden anderer Organisationen werden angerechnet für Ehrungen. red