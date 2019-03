Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes lädt alle Interessierten herzlich zu einem Fachvortrag von Dr. med. Thomas Seyrich zum Thema "Blut im Urin - Was steckt dahinter?" ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 3. April, um 14 Uhr im Kursaal (neben dem Kurgarten Café) in Bad Bocklet statt. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit zum Kaffeetrinken. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bis zum 29. März bei der zuständigen Ortsbäuerin oder der BBV-Geschäftsstelle in Oberthulba (Tel.: 09736/810 30). sek