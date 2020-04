Blumiger Dank

Michael Memmel Die Pandemie ändert unseren Blickwinkel. Was normalerweise selbstverständlich erscheint, wird plötzlich wieder als wertvoll wahrgenommen. Toilettenpapier zum Beispiel. Aber auch und noch mehr eine funktionierende Nahversorgung. Die Hain-Bewohner in Bamberg haben schnell verstanden, wie wertvoll der kleine Edeka-Laden von Brigitte Döll und das Blumengeschäft von Irmi Wagner ist. Deshalb haben mehrere Bürger Geld in einen Topf geworfen und unlängst bei Wagner einen Blumenstrauß für Döll gekauft. Gefreut hat das beide. Noch glücklicher werden sie sein, wenn die Dankbarkeit sich auch nach der Pandemie in ihren Kassen widerspiegelt.