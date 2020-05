Blumige Grüße wollen Mut machen

In Oberhaid kennt sie jeder - die Maria-Betz-Stiftung, die sich seit fast zehn Jahren die "Förderung und Hilfe für Senioren" zur Aufgabe gemacht hat. Viele Bürger der Gemeinde haben die Zeichen der Zeit erkannt und fördern den Stiftungszweck durch ihre Mithilfe. Sie besinnen sich an frühere Werte, als Nächstenliebe und Nachbarschaftshilfe noch groß geschrieben wurden.

Herz und Seele der Stiftung ist als "Kümmerer" der Oberhaider Hilmar Wedler, für den es seit Anbeginn eine Lebensaufgabe ist. Für viele der 800 Oberhaider Senioren ist er erster Ansprechpartner, wenn es um Alltagssorgen und Nöte geht, wie Fahrdienste, Begleitung bei Arztbesuchen, Besorgungen, Schreibarbeiten, Behördengänge, kleinen Reparaturarbeiten oder einfach nur Zeit zum Reden, egal ob persönlich oder am Telefon. Denn die meisten der Senioren leben alleine, weil der Lebenspartner gestorben ist und Kinder oft nicht in der Lage sind, sich zu kümmern.

Rege angenommen werden die Angebote der Maria-Betz-Stiftung in zunehmenden Maße. Dazu gehören der Mittagstreff, der an jedem Mittwoch um 12 Uhr in der Alten Schule Unterhaid stattfindet, wo nicht nur ein reichhaltiges Menü zum Selbstkostenpreis angeboten wird, sondern viele der bis zu 50 Männer und Frauen die Gelegenheit zu nutzen, miteinander Kraft für den Alltag zu schöpfen und vielleicht für kurze Zeit der Einsamkeit zu entfliehen, unter der offensichtlich viele der "älteren Herrschaften" mehr oder weniger leiden. Beliebt ist auch der Spaziertreff, der jeweils dienstags um 9 Uhr, Treffpunkt Kreislehrgarten, stattfindet, von wo es in froher Gemeinschaft eineinhalb Stunden durch Wald und Flur geht. Für die Gesundheit wird etwas an jedem zweiten Montag getan, wenn die Fahrt nach Bad Staffelstein in die Obermain-Therme geht, wobei der Neun-Sitzer der Gemeinde hier treue und gute Dienste leistet. "Singen mit Akkordeon" heißt die Devise beim Sing-Treff, der alle zwei Monate in der Oberhaider Benedikt-Stube mit bis zu 50 Männern und Frauen abgehalten wird. Hier werden mit Inbrunst das Oberhaid- und das Bamberg-Lied oder altes Volksliedgut geschmettert.

"Laafn, Waafen, Betn" - alles hat bei der Oberhaider Seniorenarbeit seinen Stellenwert, besondere Höhepunkte sind auch Ausflüge in Oberfrankens Nachbargemeinden, wo man beim Treffen mit Senioren anderer Orte, so bemerkt Hilmar Wedler lächelnd, oftmals Anerkennung und vielleicht auch bisschen Neid auf das Leuchtturmprojekt "Maria-Betz-Stiftung" erfährt.

Von heute auf morgen alles anders

Der 12. März änderte wie für alle Menschen in Deutschland fast alles. Von fast heute auf morgen wurde das menschliche Gemein- und Zusammenleben fast auf Null heruntergefahren. Die Corona-Krise brach den Veranstaltungsreigen für die Oberhaider Senioren abrupt ab. Fast in "Schockstarre" waren viele ihrer lieb gewordenen und fast schon lebensnotwendigen sozialen und geselligen Kontakte beraubt. Für Hilmar Wedler und sein Team war dies nun der Startschuss, wöchentlich den Senioren zu signalisieren: "Ihr seid nicht vergessen, wir sind immer noch für Euch da!"

Schon zur Osterzeit besorgte Wedler mit Helfern 300 "Mut-Mach-Marmeladen" in Haßfurt und verteilte diese mit der Mut-Mach-Geschichte "Die Häsin". 300 "Mut-Mach-Postkarten" wurden in Oberhaid mit einem Ostergruß verteilt, mit der Empfehlung, diese wieder zu verschicken und damit anderen Freude zu machen. Ein bisschen Licht in die Einsamkeit vieler brachten 300 Mut-Mach-Anrufe in der Osterzeit. Nicht schlecht staunten die Bewohner des Awo-Seniorenzentrums in Oberhaid, als Helfer Thomas Müller mit dem Akkordeon und Hilmar Wedler als Sänger im Innenhof muntere Weisen spielten und das Ganze nochmals wiederholten in Staffelbach als Ständchen vor den Haustüren besonders Betroffener.

"Der Mensch blüht auf" war das Thema von 300 "Mut-Mach-Karten" mit einem christlichen Impuls und Wickensamen, die sich, so freut sich Hilmar Wedler, in Balkonkästen und Gärten schon wundersam vermehrt haben. 300 "Mensch-Bleib-Gesund"-Blumengrüße, unterstützt von der Floristin Johanna Schneiderwin aus Unterhaid, wurden als Maigruß an die Seniorenhaushalte verteilt.

Dass der "Kümmerer" mit diesen Aktionen einen Volltreffer landete, bestätigen die ungezählten Rückmeldungen, sei es Telefonanrufe oder Briefe voller Dankbarkeit. "Hilmar macht das super", erzählt die 81-jährige Helga Rügheimer, die mit Sohn und Schwiegertochter in einem Haus wohnt und deshalb nicht ganz alleine ist.

Hoffnung auf Normalität

Auf ein baldiges Ende der Corona-Krise hofft auch die 84-jährige Trudl Fößel, die in Staffelbach wohnt. "Corona hat uns auseinander getrieben, wir sind aber eine verschworene Gemeinschaft und freuen uns, wenn wir uns endlich wieder treffen können." Sie vermisst vor allem den Mittagstreff, wo die Küchenchefin Elisabeth Müller wöchentlich ein reichhaltiges und leckeres Menü anbietet. Die Seniorin, die gerne auch noch selbst schreibt und dichtet, sieht Corona auch als Chance: "Wir haben alles als viel zu selbstverständlich gehalten und können danach vielleicht auch ein bisschen bewusster leben." Ihren Humor hat Trudl Fößl trotz allem nicht verloren. Mit "Corona ade, mit dir is es net schee!", freut sie sich auf ein baldiges Wiedersehen mit ihren Freunden und Freundinnen.

Schmerzlich vermisst auch die 77-jährige Marga Stark aus Oberhaid ihre Weggefährten bei der Maria-Betz-Stiftung. "Ich habe die Stifterin, die 2009 verstarb, noch persönlich gekannt und geschätzt. Über die kleinen Geschenke und Darbietungen, die Hilmar Wedler für uns arrangiert hat, habe ich mich riesig gefreut, trotzdem warte ich sehnsüchtig auf den Tag, wenn ich die Gemeinschaft wieder genießen kann, besonders den Mittags-Treff und den Singtreff. Ich koche zwar noch täglich selbst, aber das Zusammensein mit Gleichgesinnten ist Balsam für die Seele und ich freue mich unbändig auf ein Wiedersehen!"

Ein bisschen Hoffnung auf diesem Weg kann Hilmar Wedler jetzt schon machen: Er lud per Rundbrief die Senioren im nun erlaubten Spaziergang zu zweit ein als kleinen Schritt (mit Mindestabstand) in eine hoffentlich baldige Normalität ein.