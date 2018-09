Blumentopf findet einen neuen Liebhaber

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag wurde in der Herrenstraße in Maroldsweisach ein Blumentopf von einer Mauer entwendet. Der Besitzer hatte das Gefäß in Form eines Hundes zuletzt gegen 20 Uhr gesehen. Am Morgen bemerkte der Geschädigte das Fehlen des Topfes im Wert von 30 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. pol