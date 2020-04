Blumenstrauß und Bombenkrater

Die Heimatkundeexpertin Dorothea Bär (Mühlhausen) schreibt im "Heimatboten aus dem Reichen Ebrachgrund" (1999), dass vor dem Einmarsch der US-Truppen im April chaotische Verhältnisse im Reichen Ebrachgrund geherrscht haben. Besonders die Tiefflieger werden in den Berichten erwähnt.

Deutsches Militär, Arbeitsdienst, Lazarette und Zwangsarbeiter zogen immer wieder, vom Westen kommend, durchs Dorf. Die Bevölkerung suchte Schutz in Hauskellern und den Felsenkellern. Am 14. April 1945 wird morgens per Telefon berichtet, dass die US-Truppen in Decheldorf, etwa zwei Kilometer nordwestlich gelegen, sind und der Ort von US-Truppen schon besetzt sei. Man beobachtete, wie Steppach beschossen wird.

Kampflose Übergabe

Um die Mittagszeit hält der erste US-Panzer vor dem Mühlhausener Gasthaus Bär und die Soldaten verlangen Bier und Schnaps. Die Truppen bleiben jedoch nicht lange, sie ziehen Richtung Höchstadt weiter. Es folgen dann weitere Truppenkontingente, die jedoch ebenfalls nicht längere Zeit in Mühlhausen bleiben. Ihr Ziel ist die Einnahme von Nürnberg und die Sicherung des Nachschubs.

Aus Reichmannsdorf, drei Kilometer nordöstlich von Schlüsselfeld gelegen, wird berichtet, dass die Baronin des Schlosses - sie konnte Englisch - mit einem Blumenstrauß ausgestattet Richtung Sambacher Wald den Amerikanern entgegenging. Sie wurde von Hans Hollmann, er war "nazifrei", so die Berichterstatterin, begleitet und trug eine weiße Fahne. Sie haben das Dorf kampflos übergeben. Diese Aktionen waren lebensgefährlich, da es Standgerichte gab, die ein derartiges Verhalten sofort mit dem Erschießen bestraften.

Waffen im Weiher

Ein ähnlich mutiges Verhalten zeigte auch Pfarrer Weißenberger mit Schlüsselfelder Bürgern, als er am verminten Stadttor vorbei nach Westen den US-Truppen entgegenging. Damit wurde die heute bewundernswerte Altstadt erhalten.

Vor der Stadtübergabe hatten sich deutsche Truppenteile aufgelöst und ihre Waffen im nahe gelegenen Aschbacher Dorfweiher versenkt. Viele Jahre später, als das Wasser abgelassen wurde, fand man die Waffen in einem erstaunlich guten Zustand wieder.

Ein beliebtes "Ausflugsziel" waren damals die Bombenkrater bei Ebrach, wo ein großes Tanklager gebaut worden war, das als Ziel der alliierten Bomber natürlich angegriffen worden war.

Nachdem auch am östlichen Ortseingang die Panzersperren abgebaut worden waren, bezogen die US-Truppen in Schlüsselfeld Quartier, so auch im Gasthof "Storch". Die Nazi-Zeit war damit vorbei. Eine Zeit, in der galt: "Wenn Du die Goschn net hältst, dann kummst nach Dachau!" Wie Heimatforscher Johann Werner berichtet, waren ihm damals als Jugendlicher Dachau und die Verbrechen im KZ nicht bekannt.

Der örtliche Lehrer war ein überzeugter Nationalsozialist. Der Unterricht begann jeweils mit "Heil Hitler". Schmunzelnd berichtet Werner, dass auf der Straße die Frauen den Hitlergruß mit einem ähnlichen klingenden "drei Liter" beantworteten. Die Schulen waren für einige Monate geschlossen, danach unterrichteten häufig Flüchtlinge. Viele Deutsche, darunter natürlich auch die Lehrer, mussten sich einer Spruchkammer im Rahmen der Entnazifizierung stellen, um ihre Beteiligung an dem Nationalsozialismus zu klären (Kontrollratsdirektive Nr. 38 vom 12. Oktober 1946).

Einer der US-Soldaten, die Schlüsselfeld "eroberten" und im Gasthof "Storch" Quartier bezogen hatten, wurde später in Texas bei der Bewachung deutscher Kriegsgefangener eingesetzt - und kam dort mit dem Onkel unseres Zeitzeugen Werner in Kontakt. Dieser war im Sommer 1944 in der Normandie nach der Landung der Alliierten in US-Kriegsgefangenschaft geraten. Klein ist die Welt schon damals gewesen!