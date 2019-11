Blumensäule umgestoßen

Vandalen stießen am Donnerstag in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr ein Pflanzgefäß im Wert von ca. 100 Euro um. Der Verdacht liegt nahe, dass die Sachbeschädigung im Zusammenhang mit Halloween begangen wurden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter 09571/9520-0. pol