Blumenkorb am Rathaus umgeworfen

Der große geflochtene Blumenkorb am Rathausplatz wurde von Unbekannten zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, umgeworfen. Der Korb brach dadurch am Sockel ab und wurde völlig zerstört. Zeugen, die Angaben über den oder die Täter machen können, werden gebeten, sich im Rathaus Michelau oder bei der Polizei in Lichtenfels zu melden. Der Schaden am Korb wird auf 300 Euro beziffert.