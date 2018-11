Die Volkshochschule (VHS) des Landkreises Forchheim lädt am Dienstag, 27. November, zum Vortrag "Madeira, die Blumeninsel im Atlantik", ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im im VHS-Zentrum in der Hornschuchallee 20 in Forchheim.

Referent ist Klaus Neuner. Der Blütenzauber Madeiras ist wohl der Hauptgrund für die vielen Besucher. Tropische und subtropische Pflanzen gedeihen hier in Hülle und Fülle. Im gebirgigen Landesinneren findet man duftende Eukalyptuswälder, zartgelb schimmernde Akazienhaine und Lorbeerwälder. Weitere Infos unter Telefon 09191/861060 oder im Internet unter www.vhs-forchheim.de. red