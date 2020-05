"Blumenfreude" im Landratsamt

Unter dem Motto "Blumenfreude" zeigt die Sassanfahrter Fotografin und Künstlerin Carolyn C. Czichos, Künstlername cosma terra ccc, eine Auswahl an Wildblumen-fotos im Landratsamt Bamberg. Die Ausstellung ist vom 18. Mai bis zum 17. Juli im Eingangsbereich in den Vitrinen neben der Infothek zu besichtigen.

Liebe zur Fotografie und Natur

Die Fotos der Wildblumenausstellung entstanden in diesem Frühjahr und zeugen von der sehr großen Liebe der Fotografin zur Natur, speziell für die Schönheit von Wildblumen. Die meisten Fotos stammen von den naturbelassenen Wiesen- und Waldgebieten um Ortsteile des Marktes Hirschaid wie Sassanfahrt und der Regnitzau. Die künstlerische Herangehensweise von Czichos ist es, sich durch Nahaufnahmen oder sogenannten Makrofotos dem Wesen der Pflanze zu nähern und ihr somit den besten Ausdruck zu verleihen. Dabei achtet die Künstlerin auf interessante Lichteinflüsse und eine ausgewogene Gesamtkomposition auch in Hinblick auf einen stimmungsvollen Hintergrund. In den dadurch entstehenden Blumenporträts eröffnen sich visuelle Eindrücke der individuellen Formen und Farben der jeweiligen Wildpflanze. Der Betrachter erkennt Feindetails, die sonst im Verborgenen bleiben.

Carolyn C. Czichos fotografiert bereits seit ihrer Kindheit. Nach ihrer ersten Naturfotoausstellung, die 2019 ebenfalls im Landratsamt Bamberg stattfand, ist dies ihre zweite Fotoausstellung. red