Es ist wieder so weit: In den warmen Nächten fliegen die Glühwürmchen aus. Martin Neubauer macht sich im Bamberger Hain auf die poetische Suche nach den zauberhaften Lichtern. Im Mittelpunkt stehen diesmal die Erlebnisse eines Blumenelfs in der Mittsommernacht. Spaziert wird am Samstag, 22., Sonntag, 23., und Montag 24. Juni, jeweils um 21 Uhr. Beginn ist vor dem Bootshaus. Anmeldungen sind nicht nötig. red