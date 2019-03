Blumen für die Frauen

Als "fairer Rosenkavalier" überraschte Bürgermeister Michael Ziegler die Teilnehmerinnen am Weltgebetstag der Pfarreiengemeinschaft Main-Steigerwald, weil der Weltgebetstag heuer mit dem Weltfrauentag zusammenfiel. Mit einem großen Strauß fair gehandelter Rosen kam er in den Kolpingsaal, um sich bei den Frauen zu bedanken für ihr Engagement in Familie und Gesellschaft, für fairen Handel und Gleichberechtigung. Auch die Fair-Trade-Bewegung in Eltmann sei wesentlich getragen von Frauen.

Auch wenn die Rosen, die er verteilte, in Kenia angebaut wurden, hätten sie durch die Anbaubedingungen dennoch eine bessere Ökobilanz und ohnehin eine bessere Sozialbilanz als beispielsweise Obst oder Blumen aus Andalusien, wo ganze Landstriche unter Folientunnels verschwinden, erklärte Ziegler aus eigenem Erleben.

Beim Weltgebetstag stand das Land Slowenien im Mittelpunkt. Dort entstanden die Texte und Gebete, die den Mitfeiernden in der ganzen Welt das kleine EU-Land, seine Schönheiten, seine kulturellen Besonderheiten, aber auch die Sorgen und Nöte der Menschen dort vor Augen führten. sw