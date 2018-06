Blumen für 40 Jahre in derselben Kanzlei

red



Ein nicht alltägliches Jubiläum konnte Elke Blumenröther in der Kanzlei Josef Geiger & Helmut Geiger feiern. Seit April 1978 ist Elke Blumenröther ununterbrochen als Rechtsanwaltsfachangestellte tätig. Sie begann ihre Ausbildung bei Rechtsanwalt Otto Müller Seit 1983 steht sie in den Diensten von Rechtsanwalt Josef Geiger, der damals in die Kanzlei Müller eintrat. Äußerst zuverlässig und sehr sorgfältig erledigt sie die ihr übertragenen Aufgaben. Sie ist in erster Linie verantwortlich für die Überwachung und Kontrolle von Fristen und Terminen, der wichtigste Aufgabenbereich in einer Anwaltskanzlei. Mit ihrem freundlichen und offenen Wesen erfreut sie nicht nur ihre Chefs, sondern auch ihre zehn Kolleginnen.Josef Geiger überbrachte ihr Glückwünsche der Rechtsanwaltskammer Bamberg und wünscht, dass die Jubilarin noch lange in der Kanzlei Geiger aktiv sein wird. 40-jährige Treue zu ein und demselben Arbeitgeber ist in der heutigen Zeit sicherlich eine erfreuliche Ausnahme.