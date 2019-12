Bluetooth-Boxen und Tischfußball-Spiel gewonnen

Bei der Ausbildungsmesse in der Dreifachsporthalle Marktleugast wurde am Stand der Raiffeisenbank Oberland eG nicht nur über die Möglichkeiten einer Ausbildung informiert, sondern es wurde auch ein Preisausschreiben mit drei Hauptpreisen durchgeführt. Vorstandsvorsitzender Ralph Goller freute sich jetzt zusammen mit Geschäftsstellenleiter Elmar Bauer und Kundenberaterin Judith Braunersreuther, die Preisträger in der Hauptstelle Marktleugast begrüßen zu können. Die drei Gewinner durften sich über attraktive Gewinne freuen.

Nico Burger aus Hohenberg und Paulina Maier aus Kupferberg gewannen je einen Bluetooth-Lautsprecher, und Fabian Rausch aus Marktleugast freute sich über ein TipKiK-Fußballspiel. Alle drei bedankten sich bei der Raiffeisenbank dafür. Vorstandsvorsitzender Ralph Goller wünschte den Preisträgern viel Spaß und Freude mit ihrem Gewinn und natürlich jedem den richtigen Ausbildungsplatz, der viel Spaß machen soll. Klaus-Peter Wulf