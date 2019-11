"Wien, Prag, Budapest - Glanzpunkte der ehemaligen K-und-K-Monarchie" heißt eine Veranstaltung in der KEB - Kath. Erwachsenenbildung. In der Blütezeit der K-und-K-Monarchie Österreich-Ungarn waren diese Städte kulturelle Metropolen Europas. Auch wenn die Monarchie nicht mehr existiert und das Staatsgebiet zerfallen ist, pflegt man die Traditionen. Zahlreiche prachtvolle Gebäude zeugen von der großen Vergangenheit und locken Besucher aus der ganzen Welt an. Der Vortrag mit Andreas Brenning findet am heutigen am Donnerstag um 15 Uhr im Ottoheim in der Ottostraße 10 statt. red