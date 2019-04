Blütenpracht in Welitsch

Dieser wunderbar blühende Magnolienbaum in Welitsch ist ein besonderer Hingucker für die Spaziergänger. Die ersten Magnolienarten entstanden vor über 100 Millionen Jahren. Ein Grund für das hohe Alter dieser Pflanzengattung ist ihre Widerstandskraft gegenüber Krankheiten und Schädlingen: Weder Blattpilze noch Insekten rühren die Pflanzen an, so dass Hobbygärtner auf Pflanzenschutzmittel verzichten können. Foto: Wolfgang Leicht