Blütenpracht beim Frühstück

Leserfoto Lothar und Hanne Olbrich freuen sich jeden Morgen beim Frühstück, wenn sie aus dem Fenster ihres Hauses in Ebern schauen. Vor ihren Augen entfaltet sich diese Blütenpracht. "Das ist eine wahre Freude", schildern die beiden. "Da fängt der Tag so richtig schön an - trotz Corona. Das ist Natur pur und für uns ein Stück Heimat mit Urlaubsgefühlen."