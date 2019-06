Inge Maria Schlereth hält am Mittwoch, 26. Juni, im evangelischen Gemeindehaus in Volkershausen einen Vortrag über "Blüten zum Reinbeißen". Beginn ist um 18 Uhr. Veranstalter des Abends ist das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes Bad Kissingen. Anmeldungen sind ab sofort an Magdalena Baumann (Tel.: 09735/1018) zu richten. sek