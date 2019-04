Blüten- und Kräuterspaziergang

Bei einem Spaziergang des Kunst- und Kulturvereins Kirchehrenbach durch die blühende Landschaft unterhalb des Naturschutzgebiets am Walberla kann man eine Vielzahl essbarer Kräuter kennenlernen. Wer möchte, kann unterwegs Pflanzenteile sammeln und anhand von ausgeteilten Rezepten zu Hause kulinarisch verwerten. Treffpunkt am Sonntag, 7. April, ist um 10 Uhr am Parkplatz des "Lindenkellers" zwischen Wiesenthau und Kirchehrenbach. Der Rundgang dauert ungefähr zwei Stunden. Zum Sammeln bitte einen Korb mitbringen. Anmeldungen unter Telefon 09191/797099 sind erforderlich. Kinder unter 14 Jahren dürfen kostenfrei teilnehmen. red