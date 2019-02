Blüten am Ackerrand

Im Café Clatsch stellt der Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes, Harald Köppel, am kommenden Mittwoch, 27. Februar, das BBV-Projekt "Blühstreifen am Ackerrand" vor. Mit dabei ist auch Harald Peetz, stellvertretender BBV-Kreisobmann und Landwirt, der an seinen Feldern viele Blühstreifen angelegt hat und von seinen Erfahrungen berichten wird. Beginn im Burggut in der Waaggasse ist wie immer um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen zum Nulltarif. red