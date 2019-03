Blüte für Blüte ein Frühlingsgruß

Leserfoto Vor vier Jahren waren 40 Helfer am Werk, um im Oberschwappacher Schlosspark einen glanzvollen Auftakt für den "Tag der offenen Gartentür" 2016 zu schaffen: Damals wurden 100 000 botanische Krokusse - vor allem rund um die alten Bäume - gepflanzt. Und seit der Zeit kommen sie jedes Jahr wieder. So entsteht immer aufs Neue ein wunderbarer blauer See hinter dem historischen Gemäuer, das einst die Zisterzienser bauten. Unsere Leserin Silvia Schanz war dieser Tage in Oberschwappach und schreibt: "Die ersten Krokusse sind schon da und die Bienen haben sie schon entdeckt. Sie sammeln schon fleißig Nektar. Es ist eine Wonne, ihnen zuzuschauen und dabei die wärmenden Sonnenstrahlen zu genießen."