Bluesrock mit "Jail Job Eve"

Die 2013 gegründete Bluesrock-Band "Jail Job Eve" aus Osnabrück ist am Freitag, 24. Mai, zu Gast im "Zoom Eulenspiegel". Ende 2015 veröffentlichten die Musiker ihr Debüt "Bird of Passage". Jetzt melden sich die Musiker Victoria Semel am Gesang, Benedikt Schlereth an der Gitarre, Jens Niemann am Keyboard, Tim Beckers am Bass und Josef Röhner am Schlagzeug mit ihrem ersten Album zurück, dessen zwölf Tracks im "Horus Sound Studio" in Hannover produziert wurden. Im Oktober 2018 nach der EP brachten sie ihr erstes Album "The Mission" auf den Markt und spielen nun im Rahmen der dazugehörigen Tour in Bad Kissingen in der "Eule". Victoria und Benedikt sind gebürtige Franken (Schweinfurt und Langenleiten) und freuen sich deshalb ganz besonders auf dieses Heimspiel in Bad Kissingen. Einlass ist um 19 Uhr, "Jail Job Eve" sorgt dann ab 20 Uhr für Unterhaltung. Der Eintritt wird nach der Show bezahlt. Foto: Maik Reishaus®