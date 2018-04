Bluesrock-Größe gastiert

Ein Spitzenmusiker der europäischen Bluesrock-Szene macht in Oberfranken halt: Der Holländer Julian Sas hat 2016 den European Blues Award gewonnen und wird als europäische Antwort auf die US-Bluesrock-Ikone Joe Bonamassa gehandelt. Am Samstag, 14. April, gastiert er mit seiner Band um 19.30 Uhr im Kulturboden in Hallstadt (Einlass ab 19 Uhr).

Sas' aktuelle CD "Feelin' Alive" ist bereits seine 15. Albumveröffentlichung und hat überragende Kritiken erhalten. Es ist geprägt von Blues, Bluesrock, Soul und Boogie, gespickt mit starken Hammondorgel-Sounds, schneidenden Gitarrensoli und starken Grooves.

Auch das Vorprogramm kann sich sehen lassen. DJ Rolling Stock zeigt dem Publikum einige einfache Moves aus dem Blues-Tanz und dem Boogie-Woogie. Denn schließlich kann zur Musik von Julian Sas auch getanzt werden. Und dann gibt es noch eine Premiere: Der Luther von Oberfranken wird einen kurzen Auftritt haben und in seiner bissig-satirischen Art einiges zur Sprache bringen, was ihn in den letzten 500 Jahren auf die Palme

gebracht hat.

Karten gibt es beim BVD, Kartenkiosk (Eingang zur Brose-Arena), Fränkischen Tag (Austraße 14) und Lotto Hümmer (im Ertl-Zentrum) sowie an der Abendkasse. red