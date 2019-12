Die Dreikönigs-Blues- und -Rocknight findet am Sonntag, 5. Januar, in der "alten Turnhalle" in Reiterswiesen statt. Auch in diesem Jahr wird die Band Ghost Squadron ihr Repertoire von Rockklassikern, Blues sowie diverse Countryhits live darbieten. Diesen ersten Gig im Jahr nutzt die Band, um zahlreiche neue Hits erstmals zu präsentieren. Die sechsköpfige Formation ist bekannt vom Rakoczy-Fest in Bad Kissingen, vom Stadtfest Münnerstadt und einigen weiteren Veranstaltungen der Region. Nicht nur die "etwas andere" Songauswahl, sondern auch das virtuose Gitarrenspiel mit mehrstimmigem Gesang zeichnen die Band aus. Einlass ist ab 19 Uhr, für Essen und Trinken ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Foto: Andrea Pooch-Hein