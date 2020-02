Blues- und Rocknight mit Ghost Squadron

Die Band Ghost Squadron ist am Samstag, 29. Februar, mit ihrem teils neuen Programm live in Hausen im Saal der Gaststätte Rhönadler zu sehen. Das Repertoire reicht von Rockklassikern, Blues-Songs bis zu Countryhits. Die Formation ist bekannt vom Rakoczy-Fest in Bad Kissingen, vom Stadtfest Münnerstadt, dem Food-Truck-Festival in Bad Neustadt und weiteren Veranstaltungen der Region. Nicht nur die Songauswahl, sondern auch das virtuose Gitarrenspiel gepaart mit mehrstimmigen Gesang zeichnen die Band aus, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters. Einlass ist ab 20 Uhr. Foto: Sabine Röhlich