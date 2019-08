Blues und Jazz im Kreis

Auch in diesem Jahr finden im Bamberger Landkreis wieder Veranstaltungen im Rahmen des Jazz- und Blues-Festivals statt.

Purer Blues

Traditionellen Blues in seiner Urform bietet Wolfgang Kalb mit seinem Programm "Fingerpickin' & Bottleneck Blues Guitar" heute ab 19 Uhr im Schlossgarten in Sassanfahrt. Gitarrist, Sänger und Mundharmonikaspieler Wolfgang Kalb ist ein Alleinunterhalter im besten Sinne des Wortes.

Nur auf sich selbst konzentriert spielt er den Blues in seiner reinsten Form. Er ist zu einer festen Größe der europäischen Country-Blues-Szene geworden und gefragter Gast bei vielen Festivals.

Inmitten des historischen Ortskerns von Burgebrach, vor dem Bürgerhaus gastiert am heutigen Freitag ab 19 Uhr die Jazz- und Bluesband "Rickbop & The Hurricanes", wie es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach heißt.

50er und 60er Jahre

Die jungen Musiker aus Bamberg lassen mit Rock'n'Roll das Lebensgefühl der 50er und 60er Jahre hochleben. Swingende Petticoats, schmalztriefende Frisuren, Ohnmachtsanfälle - eine Zeit, in der alte Tabus gebrochen und die Hüfte geschwungen wurde.

Mit Songs von Elvis Presley, Jerry Lee Lewis oder Chuck Berry wird jeder Auftritt zu einem einmaligen Erlebnis, wenn Rollin' JJ wie ein Wirbelsturm auf sein Schlagzeug eindrischt, Slappin' Jonny seinen Kontrabass auf den Kopf stellt und Crazy Ullrick seine Drahtkommode zum Glühen bringt. red