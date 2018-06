Blues, Soul und Rock im Klostergarten

red



Unter dem Motto "Rock, Blues Soul im Klosterpark" findet ein Open-Air-Konzert am Freitag, 22. Juni, von 19.30 bis 21 Uhr im Kloster Maria Bildhausen statt. Die Gruppe "Starting Five" übernimmt den Auftakt zu der Konzertreihe.Die Freiluftbühne vor der Bildhäuser Scheune bildet die Kulisse für das Open-Air-Konzert. Die Rock- und Akustikband ist für ihr Programm aus Evergreens der Musikrichtungen Blues, Soul und Rock bekannt. Karten sind im Kloster-Laden erhältlich.Außerdem gibt es Tickets auch an der Abendkasse.Nach diesem rockigen Einstieg folgt mit "Klassik im Grünen" am 6. und 27. Juli die nächste Veranstaltung im Musiksommer der Kloster-Akademie Maria Bildhausen. Neben Inszenierungen von Werken alter und neuer Meister auf Flöte und Orgel präsentiert die Konzertreihe auch Gesang in den Musikstilrichtungen Klassik, Gospel und Pop.Weitere Informationen zum Open-Air-Konzert "Klassik im Grünen" und zu Angeboten der Kloster-Akademie im Internet unter www.klosterakademie.net sowie unter Tel.: 09766/810 sowie per E-Mail ( kontakt@bildhausen.de ).