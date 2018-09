Blues in der Eule

Meena Cryle & The Chris Fillmore Band sind bekannt für ihre raffinierte Mischung aus Blues, Soul, Rock und Gospel-Elementen. Dieser Sound imponierte auch dem Grammy-Gewinner Jim Gaines, der 2009 ihr erstes Album produzierte. Die Musiker geben am Mittwoch, 19. September, um 20 Uhr ein Konzert in der Eule in Bad Kissingen, wo sie zuletzt vor drei Jahren im Regentenbau aufgetreten sind. Copyright: Gibson Girl Photographie