Blues im Obstgarten

Der Alternative Kulturverein Igensdorf veranstaltet zum ersten Mal einen Open-Air-Blues-Jam mit "Sonnie Ronnie & The Shotguns". Unter dem Slogan "Bringe deinen Blues, dein Instrument oder deine Stimme und spiele mit der Band" lädt der Verein am Samstag, 13. Juli, ab 17 Uhr alle Freunde des Blues in den Obstgarten am Ortsausgang Stöckach, Fronhofer Straße (Richtung Affalterbach), ein. Musikalisch wird die Nürnberger Blues-Band "Sonnie Ronnie & The Shotguns" die Veranstaltung am frühen Abend eröffnen und ihren Querschnitt aus Texas-Blues und R&B, gemischt mit erstklassigen Blues-Originals, zelebrieren. Garantiert wird hier jedem Musikfan das Rock'n'Blues-Herz höher schlagen, wenn der Spirit von Stevie Ray Vaughan und Jimi Hendrix durch den Obsthain erklingt. Als Zuhörer kann man den Abend mit Bratwurst und bei kühlen Getränken entspannt genießen. Der Eintritt ist frei. red