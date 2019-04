Blues bis an die Wurzeln

Richie Arndt ist mit Band wieder auf Tour und präsentiert seine neue CD "Back to Bad". Mit Sascha Oeing am Bass und Peter Weissbarth am Schlagzeug tritt er am Sonntag, 14. April, ab 20 Uhr auf Einladung des Sport- und Kulturvereins in Ebern auf. Schauplatz ist die Frauengrundhalle.

Im Vorprogramm stellt Dom Kirstner aus Untermerzbach ab 19 Uhr sein Soloprogramm vor, begleitet von Carsten Zang an der Gitarre. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung "Leseinsel" oder können per E-Mail bei Konzertorganisator Walter Ullrich (walterullrich1@t-online.de) reserviert werden. An der Abendkasse gibt es ebenfalls noch Karten.

Richie Arndts große Leidenschaft gehört dem Blues und der American-Roots-Music, den Wurzeln der heutigen Rock-, Pop- und Jazzmusik. Der Gitarrist, Sänger und Songwriter hat sich mit seinem emotionalen Spiel, seinen bewegenden Liedern und Konzerten in der Musikszene einen Namen gemacht.

Arndt ist ausgezeichnet mit dem German Blues Awards, gewann mit seiner neu formierten Band die German Blues Challenge 2018 und hat als Gewinner bei der International Blues Challenge (2019 in Memphis/USA) und der European Blues Challenge (2019 auf den Azoren) als bester deutscher Act teilgenommen. Walter Ullrich dazu: "Die Sterne meinen es gut mit dem Blues-man aus Ostwestfalen."

Seit vier Jahrzehnten ist er in unterschiedlichen Formationen unterwegs. 15 erfolgreiche Alben, Auftritte auf Festivals vor über 15 000 Zuschauern, unzählige Clubkonzerte und Tourneen sind die Bilanz des bisherigen Schaffens eines der vielseitigsten Gitarristen Deutschlands.

"Ob akustisch oder elektrisch: Scheinbar Alltägliches wird in Richie Arndts Liedern zu etwas Besonderem", verspricht Walter Ullrich. red