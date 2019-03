"Blühoffensive" soll mehr als eine Eintagsfliege sein

Die Bamberger Grünen wollen Artenschutz als Langzeitaufgabe in der Stadtverwaltung etablieren. Die "Blühoffensive" solle mehr als eine Eintagsfliege sein, heißt es in einem Antrag an die Stadt.

Das Thema Artenschutz boome, die Rettung der Bienen liege allen am Herzen, und Naturschutz werde als politisches Ziel so hoch geschätzt wie selten zuvor - wen unter den Parteien sollte das mehr freuen als die Grünen. Auch die GAL ist deshalb voll des Lobes für die unlängst ausgerufene "Blühoffensive" des Umweltamts und möchte diese mit einem Antrag noch massiv verstärken.

Laut einer städtischen Pressemitteilung soll auf fünf öffentlichen Grünflächen die Mahd reduziert werden, um hochwertigen Lebensraum für Pflanzen und Insekten zu schaffen. Und die Stadt ruft auch andere Grünflächen-Besitzende wie Firmen dazu auf, insektenfreundliche Blühflächen zu schaffen.

"Jetzt möchten wir gerne wissen, welche fünf Flächen das denn sind", schreiben Gertrud Leumer und Petra Friedrich von der GAL-Stadtratsfraktion. Luis Reithmeier vom GAL-Beirat hat noch mehrere Flächen ins Auge gefasst, auf denen er sich Blühstreifen vorstellen kann: "Am Rhein-Main-Donau-Kanalufer, im Hain- und Erba-Park, in Bamberg-Ost am Troppauplatz oder am Grünzug beim Malerviertel - überall da, wo die Flächen nicht oder nicht komplett zum Spielen oder Sitzen und Hinlegen benutzt werden."

Denn auch kleine oder schmale Streifen könnten für Insekten wertvolle Bestandteile ihres Lebensraums sein. In dieser Einschätzung bestärkt Gertrud Leumer das Umweltamt ausdrücklich. Die Naturschützer in der Stadtverwaltung bezeichneten beispielsweise die Blühstreifen im Straßenbegleitgrün am Berliner Ring als vorbildlich. Gertrud Leumer deshalb: "Mehr davon, bitte!"

Ein Dorn im Auge

Ein besonderes Dorn im Auge sind den Grünen die zugeschotterten Quasi-Grünflächen, wie es sie neuerdings am Rande großer Parkplätze von Supermärkten oder Gewerbetreibenden, aber auch in Vorgärten von Privathäusern gebe. "Solche mit Steinen oder Kies zugeschütteten Flächen sind ökologisch völlig wertlos, und auch wenn der ein oder andere Busch dort wächst, für den Artenschutz ist das eine Nullnummer", stellt Gertrud Leumer fest. Sie wünscht sich eine offensive Informationskampagne des Umweltamts, die darüber aufklärt, und sieht gerade jetzt die Zeit reif dafür.

"Die von der Stadt ausgerufene Blühoffensive darf keine Eintagsfliege bleiben. Wir müssen alle gemeinsam konsequent an dem Thema dran bleiben", fordern die Grünen. red