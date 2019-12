"Blühflächen" erfolgreich

Die Blühflächenaktion war nicht nur ein Erfolg für die Natur, sondern auch für die Öffentlichkeit, um das Image der Bauern zu verbessern. Dieses Resümee trafen Leo Göller, Landwirt aus Hirschaid, und Hubert Dietz als ehemaliger Geschäftsführer des BBV Bamberg zur Zwischenbilanz der Aktion "Blühflächen in Hirschaid und Landkreis Bamberg".

Bereits im Vorjahr hatte sich Leo Göller aktiv für Blühflächen auf seinen landwirtschaftlichen Grundstücken in Hirschaid eingesetzt und konnte so eine Auszeichnung des Bayerischen Bauernverbandes erhalten. Hubert Dietz teilte nun mit, dass die Leader-Aktionsgruppe des Landkreises Bamberg dieses bürgerliche Engagement auch finanziell unterstützt.

In vielen Einzelgesprächen gelang es Leo Göller, fast sämtliche Landwirte in Hirschaid zur Teilnahme an der Aktion 2019 bewegen. So konnte er erreichen, dass insgesamt 23 000 Quadratmeter Blühflächen auf 26 Feldern in und um Hirschaid angelegt wurden. Mit viel Begeisterung und großer Einigkeit haben sich mehr als zehn Landwirte an der Aktion, die auch vom Bayerischen Bauernverband unterstützt wurde, beteiligt. Auch der Betrieb der Landesbäuerin Anneliese Göller hat mit mehreren Blühstreifen an der Aktion mitgewirkt.

Besonders beachtenswert ist, dass es gelang, von der Autobahnabfahrt ausgehend bis zum Aussiedlerhof von Leo Göller einen drei Meter breiten durchgehenden Streifen von bunt blühender Fläche anzulegen. Dieser Streifen ergab ein zusammenhängendes Blumenband von insgesamt 4,5 Kilometern Länge. Göller hatte es nicht versäumt, auch mit plakativen Schildern auf seine Aktion aufmerksam zu machen. Zwar haben Spätfröste den Frühblühern zu schaffen gemacht und auch die Trockenheit hat Probleme bereitet. Da jedoch eine Saatgutmischung verwendet wurde, die ein breites Spektrum von Pflanzen aufweisen konnte, sind trotz der widrigen Witterungsumstände ausreichend viele Pflanzen aufgeblüht und haben einen prächtigen Rahmen um viele Felder gebildet. red