Blühendes Ailsbach

"Trotz Corona-Zeiten gibt es auch noch schöne Sachen bei uns in der Heimat", schreibt uns unser Leser Harald Kaiser und schickte uns dieses Bild. "So schön blühte es die letzten vier bis fünf Wochen bei uns in Ailsbach", merkte er noch an. Ein Anblick, bei dem man tatsächlich für einen Moment alles andere um einen herum vergessen kann. red