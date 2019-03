Blühende Ziersträucher für den Garten

Am Montag, 25. März, bieten die Gartenfreunde Kersbach im BRK-Heim Kersbach den Bildervortrag "Blüten das ganze Jahr: Unsere Zier- und Nutzsträucher" an. Referent Ernst Deutsch stellt die beliebtesten Gartensträucher im Laufe der Jahreszeiten vor. Dabei geht er auch auf Schnittmaßnahmen zum Erhalt der Blühfreudigkeit ein. Die Blütenpracht der Pflanzen erfreut nicht nur das Auge, sondern bietet zusätzlich Bienen und anderen Bestäubern Nahrung. Und im Fall der Nutzsträucher erhält der Gärtner seinen Lohn in Form von Früchten wie Himbeeren, Holunder, Josta oder Johannisbeeren. Beginn ist um 19.30 Uhr.