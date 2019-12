Einmal mehr müssen die Menschen in diesem Jahr auf eine Weiße Weihnacht verzichten. Statt Eisblumen gibt es vereinzelt sogar noch Sommerblumen. In der ansonsten winterlich kahlen Grünanlage am Oberen Tor hat eine Ringelblume die ersten Fröste überlebt und blüht jetzt am Heiligen Abend in voller Pracht. eik