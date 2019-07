Blühende Lebensräume entdecken

Rund um den herrlich gelegenen Stadtteil Kessel gibt es einige wertvolle Lebensräume für Bienen, Wildtiere und Co. Dort finden Bienen Nektar auf Blühstreifen oder auf einer Streuobstwiese, Wildtiere und Vögel dagegen Unterschlupf in Hecken und Feldgehölzen.

Ohne die Lebensräume, die von den Landwirten bereitgestellt werden, wäre die Natur an Arten um einiges ärmer, teilt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kulmbach mit. Wer wissen möchte, welche weiteren Tiere ein Zuhause in der Streuobstwiese finden oder welchen Nutzen Blühflächen mit sich bringen, der kann sich in den nächsten zwei Wochen bei einer Wanderung um den Ortsteil Kessel informieren. Die Biodiversitätsbeauftragte Julia Gradl vom AELF hat dazu leicht verständliche und auch für Kinder interessante Informationstafeln aufgestellt. Wer es genauer wissen will: Die Zusammensetzung der verschiedenen Blühmischungen sind auf Extraschildern erläutert. red