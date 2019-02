Blühende Landschaften für Insekten schaffen

Der Höchstadter Imkerverein lädt ein zu einem Vortrag des Netzwerks "Blühende Landschaft". Der Vortrag bietet Informationen zu der Initiative selbst und gibt Hilfestellung, wie Privatpersonen selber Blühstreifen für Wildbienen und andere Insekten anlegen können. Der Vortrag dauert ungefähr eine Stunde, es besteht danach ausreichend Zeit für Diskussion und Fragen. Anmeldungen sind erbeten per E-Mail an imkerverein@mailbox.org, die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltung findet statt am Sonntag, 3. März, ab 9.30 Uhr im Vereinsheim des Imkervereins Höchstadt (Zugang hinter dem Sonderpreisbaumarkt in Höchstadt Süd beim Ortsschild an der B 470). red