Pflanzenbauexperten der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) laden am Mittwoch, 11. Juli, zu einer Feldbegehung unter dem Motto "Blühende Energie - Vielfalt erleben" auf das Gelände der Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Bayreuth ein.Im Fokus steht die Energiegewinnung aus Energiepflanzen. Die Begehung beginnt um 17 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Vorgestellt werden verschiedene Energiepflanzen, Anbausysteme und Wildpflanzenmischungen.Die Experten wollen aufzeigen, dass sich Vielfalt und blühende Äcker, die Nahrungsquelle und Lebensraum für viele Lebewesen bieten, mit Biogas vereinen lassen und damit die Akzeptanz der Gesellschaft gegenüber dem Thema "Bioenergie" erhöht werden kann. Die vorgestellten Kulturen werden aufgrund ihres Aussehens auch gerne für den heimischen Garten verwendet werden. Anmeldung unter Telefon 08161/714487 oder per E-Mail an Energiepflanzen@LfL.bayern.de. red