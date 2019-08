"Blueballs" rocken den Säumarkt

Sie spielt sich deutschlandweit mit Rockabilly und Country in die Herzen der Besucher, die Rock-'n'-Roll-Band "The Blueballs" aus Würzburg. Mit Kontrabass, Schlagzeug und Gitarre starten die drei Vollblutmusiker Thomas Fischer, Sandro Wagner und Klaus Hoeborn heute ab 18.30 Uhr im Rahmen von "Summer in the City" auf dem Lichtenfelser Säumarkt ihre Rock-Show. Auf dem Programm stehen Songs wie "Blue Suede Shoes", "Motorbiene" oder "Viva las Vegas" - angefangen von der etwas härteren Gangart der 50er bis hin zu den moderneren Hits der 90er Jahre. Zur Einstimmung gibt es um 16.30 Uhr bei der Tourist-Information (Marktplatz 10) eine kostenlose Führung durch die Altstadt. Foto: privat